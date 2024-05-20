Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл виноград - Одеса (310562) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
30,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (4)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
36,71
Економія: -3,03 грн
33,68 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (2)
38,49
Економія: -4,62 грн
33,87 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
37,10 грн