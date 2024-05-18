Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл виноград - Харків (310562) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
38,85
Економія: -6,27 грн
32,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
33,40
Економія: -4,81 грн
28,59 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
27,97
Економія: -1,21 грн
26,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
31,78
Економія: -2,43 грн
29,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
28,15
Економія: -1,39 грн
26,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
35,27
Економія: -5,69 грн
29,58 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (2)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (2)
38,44
Економія: -4,57 грн
33,87 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
37,10 грн