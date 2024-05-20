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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Запоріжжя (310561) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
34,50
Економія: -2,27 грн
32,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
32,02
Економія: -2,67 грн
29,35 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
36,70
Економія: -5,53 грн
31,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
35,07
Економія: -3,14 грн
31,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
33,99
Економія: -3,42 грн
30,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
31,71
Економія: -2,36 грн
29,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
32,11
Економія: -3,32 грн
28,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
34,67
Економія: -4,27 грн
30,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
41,08
Економія: -3,93 грн
37,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
31,74
Економія: -2,55 грн
29,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
35,03
Економія: -3,67 грн
31,36 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
36,91
Економія: -2,45 грн
34,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
31,61
Економія: -1,85 грн
29,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
33,91
Економія: -4,27 грн
29,64 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (3)
37,20
Економія: -4,41 грн
32,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,70
Економія: -2,64 грн
29,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
33,72
Економія: -2,60 грн
31,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
29,54
Економія: -1,72 грн
27,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
35,89
Економія: -6,99 грн
28,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
23,27
Економія: -0,90 грн
22,37 грн