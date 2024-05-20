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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Одеса (310561) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
34,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
30,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
40,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
22,59
Економія: -0,83 грн
21,76 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (3)
40,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
36,56
Економія: -2,71 грн
33,85 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
38,49
Економія: -4,62 грн
33,87 грн