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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Львів (310561) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
32,89
Економія: -3,69 грн
29,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
32,23
Економія: -4,55 грн
27,68 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
33,25
Економія: -3,27 грн
29,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (2)
32,95
Економія: -2,93 грн
30,02 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
32,93
Економія: -3,45 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
35,82
Економія: -3,09 грн
32,73 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -10,90 грн
33,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
42,70
Економія: -10,39 грн
32,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (1)
33,02
Економія: -2,98 грн
30,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
32,42
Економія: -4,61 грн
27,81 грн
Аріанна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
40,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
36,81
Економія: -2,96 грн
33,85 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
38,49
Економія: -4,62 грн
33,87 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
33,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
39,50 грн