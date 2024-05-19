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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Київ (310561) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -10,90 грн
33,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
42,70
Економія: -10,39 грн
32,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
35,82
Економія: -3,09 грн
32,73 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
32,94
Економія: -5,13 грн
27,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (1)
33,87
Економія: -3,83 грн
30,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
33,32
Економія: -3,70 грн
29,62 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
34,01
Економія: -4,53 грн
29,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
34,12
Економія: -4,14 грн
29,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
34,89
Економія: -5,28 грн
29,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
23,24
Економія: -0,87 грн
22,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (2)
28,51
Економія: -1,07 грн
27,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
35,19
Економія: -6,29 грн
28,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
33,79
Економія: -2,67 грн
31,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,47
Економія: -2,41 грн
29,06 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
31,97
Економія: -2,21 грн
29,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (3)
37,88
Економія: -5,09 грн
32,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
35,13
Економія: -4,73 грн
30,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
35,07
Економія: -5,43 грн
29,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
35,48
Економія: -4,12 грн
31,36 грн