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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл малина - Харків (310561) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
37,41
Економія: -4,76 грн
32,65 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (2)
37,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (2)
38,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (3)
47,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (2)
39,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (2)
36,47
Економія: -3,86 грн
32,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
34,89
Економія: -5,28 грн
29,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
28,85
Економія: -1,03 грн
27,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
37,31
Економія: -2,85 грн
34,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
35,07
Економія: -5,43 грн
29,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (3)
37,88
Економія: -5,09 грн
32,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
40,79
Економія: -3,64 грн
37,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
31,72
Економія: -2,53 грн
29,19 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
35,48
Економія: -4,12 грн
31,36 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
31,97
Економія: -2,21 грн
29,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
31,87
Економія: -2,52 грн
29,35 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
35,06
Економія: -2,83 грн
32,23 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
35,13
Економія: -4,73 грн
30,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
33,62
Економія: -3,05 грн
30,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
31,54
Економія: -2,19 грн
29,35 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
35,04
Економія: -3,11 грн
31,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
32,20
Економія: -3,41 грн
28,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
36,57
Економія: -5,40 грн
31,17 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
33,66
Економія: -2,54 грн
31,12 грн