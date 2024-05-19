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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл полуниця - Львів (310558) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
33,38
Економія: -3,22 грн
30,16 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (4)
33,25
Економія: -3,27 грн
29,98 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
32,42
Економія: -4,61 грн
27,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (2)
37,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
37,10 грн