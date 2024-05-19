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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 4.6 г - Львів (192460) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
50,46
Економія: -6,36 грн
44,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
51,78
Економія: -9,34 грн
42,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (8)
44,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
49,20
Економія: -8,97 грн
40,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
50,70
Економія: -10,33 грн
40,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
51,25
Економія: -11,01 грн
40,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
50,36
Економія: -3,45 грн
46,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
40,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
40,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4)
50,68
Економія: -10,18 грн
40,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
40,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
50,60
Економія: -7,55 грн
43,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (4)
51,71
Економія: -3,25 грн
48,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (5)
50,07
Економія: -9,56 грн
40,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (4)
47,77 грн