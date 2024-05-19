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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 4.6 г - Київ (192460) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 679 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
43,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
40,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
41,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (6)
57,00
Економія: -16,68 грн
40,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
40,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4)
41,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
40,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (5)
40,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
51,75
Економія: -13,52 грн
38,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
42,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
50,64
Економія: -10,12 грн
40,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (3)
51,08
Економія: -12,65 грн
38,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
60,95
Економія: -1,83 грн
59,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (4)
50,37
Економія: -9,85 грн
40,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
40,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (4)
51,20
Економія: -8,96 грн
42,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
50,78
Економія: -10,30 грн
40,48 грн