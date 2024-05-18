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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 4.6 г - Харків (192460) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
41,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
50,19
Економія: -10,54 грн
39,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
39,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
39,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
42,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
50,73
Економія: -11,94 грн
38,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
40,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
39,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
39,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
39,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
40,91 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
46,57 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
40,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
50,66
Економія: -12,34 грн
38,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
40,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
46,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (5)
42,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
46,52 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
41,53 грн