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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З ЧОРНОЮ СМОРОДИНОЮ З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г - Одеса (185041) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
232,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
252,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
232,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
233,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
233,37 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
254,00
Економія: -44,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
242,00
Економія: -32,00 грн
210,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
221,33
Економія: -13,33 грн
208,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
235,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
242,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
235,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
249,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (4)
216,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
258,49 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
232,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
216,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
214,68
Економія: -6,68 грн
208,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
249,60 грн