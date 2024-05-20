БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З МАСЛОМ КАКАО SPF20, З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г - Запоріжжя (185039) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
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Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А