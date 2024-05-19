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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З МАСЛОМ КАКАО SPF20, З ОРГАНІЧНИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ І ОЛИВКОВОЮ ОЛІЄЮ 4.4 г - Львів (185039) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
243,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
216,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
222,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
200,56
Економія: -6,24 грн
194,32 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
205,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
216,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
216,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
232,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (2)
232,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
233,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
238,61 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
220,48 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
205,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
235,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
249,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
232,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
201,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
Всього: упаковка (1)
250,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
234,87 грн