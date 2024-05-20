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АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ спрей назальний 0,65 % 150 мл - Одеса (276354) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
246,56 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 44
Всього: упаковка (2)
246,56 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Устилуг, вул. Володимирська, 48
Всього: упаковка (1)
260,66 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Центральна, 42
Всього: упаковка (2)
250,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом