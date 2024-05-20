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5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для сухої шкіри - Запоріжжя (169578) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
573,72
Економія: -55,97 грн
517,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
561,57
Економія: -57,99 грн
503,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
571,16
Економія: -69,76 грн
501,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
573,89
Економія: -45,25 грн
528,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
571,76
Економія: -43,12 грн
528,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
574,65
Економія: -110,31 грн
464,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
585,59
Економія: -41,95 грн
543,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
582,88
Економія: -60,77 грн
522,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
574,98
Економія: -80,12 грн
494,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
573,34
Економія: -58,31 грн
515,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
565,93
Економія: -36,19 грн
529,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
488,41
Економія: -29,01 грн
459,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
641,53
Економія: -76,18 грн
565,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
570,45
Економія: -41,81 грн
528,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
526,33 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
581,08
Економія: -58,97 грн
522,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
570,78
Економія: -78,10 грн
492,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
581,08
Економія: -73,14 грн
507,94 грн