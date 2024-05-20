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10% УРЕЯ НАСИЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для дуже сухої шкіри - Запоріжжя (169579) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
575,83
Економія: -41,79 грн
534,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
570,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
587,00
Економія: -76,00 грн
511,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
651,11
Економія: -67,23 грн
583,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
583,63
Економія: -74,41 грн
509,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
586,42
Економія: -62,61 грн
523,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
529,80
Економія: -24,80 грн
505,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
582,03
Економія: -58,22 грн
523,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
578,06
Економія: -43,61 грн
534,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
610,58
Економія: -75,80 грн
534,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
595,60
Економія: -61,24 грн
534,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
539,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
502,36
Економія: -22,46 грн
479,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
519,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
442,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
588,87
Економія: -83,20 грн
505,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
587,53
Економія: -81,86 грн
505,67 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
602,00
Економія: -91,00 грн
511,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
585,86
Економія: -59,59 грн
526,27 грн