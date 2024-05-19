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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 500 мл з ромашкою - Львів (291715) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
114,34 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (2)
170,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
215,01
Економія: -1,91 грн
213,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
217,17
Економія: -0,49 грн
216,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
216,11 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
217,02
Економія: -2,51 грн
214,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 54
Всього: упаковка (1)
113,14 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (2)
215,65
Економія: -1,36 грн
214,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
Всього: упаковка (1)
216,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 7
Всього: упаковка (1)
214,64
Економія: -0,35 грн
214,29 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Львівська, 61
Всього: упаковка (1)
171,07
Економія: -1,90 грн
169,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
222,15 грн
Арніка
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
215,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: упаковка (1)
215,37
Економія: -1,07 грн
214,30 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
136,09
Економія: -0,81 грн
135,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
223,56
Економія: -1,93 грн
221,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 20/1
Всього: упаковка (1)
216,43
Економія: -3,18 грн
213,25 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
216,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
222,25
Економія: -0,85 грн
221,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (2)
222,08
Економія: -0,26 грн
221,82 грн