Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 500 мл з ромашкою - Київ (291715) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
202,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
154,08
Економія: -6,85 грн
147,23 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
161,32
Економія: -5,55 грн
155,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
167,30
Економія: -8,78 грн
158,52 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Буховича, 10
Всього: упаковка (1)
216,40
Економія: -2,38 грн
214,02 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (2)
213,81 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 197
Всього: упаковка (1)
151,32
Економія: -1,19 грн
150,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
216,90 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
151,31 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
Всього: упаковка (1)
216,88
Економія: -3,56 грн
213,32 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: упаковка (1)
217,08 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 7
Всього: упаковка (1)
214,51
Економія: -1,16 грн
213,35 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Львівська, 61
Всього: упаковка (1)
170,44 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
215,53 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 20/1
Всього: упаковка (1)
216,69
Економія: -3,71 грн
212,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
215,38
Економія: -2,06 грн
213,32 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
225,00 грн