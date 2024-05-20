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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Запоріжжя (127096) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
55,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (3)
55,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
62,40
Економія: -12,93 грн
49,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
55,00
Економія: -7,19 грн
47,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (2)
48,76
Економія: -4,60 грн
44,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -5,33 грн
43,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (6)
56,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (3)
46,56
Економія: -6,39 грн
40,17 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
57,60
Економія: -8,13 грн
49,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
50,46
Економія: -6,68 грн
43,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
55,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
52,72
Економія: -8,39 грн
44,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
56,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
55,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
55,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (12)
61,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
55,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
55,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
61,73 грн