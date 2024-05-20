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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Одеса (127096) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
58,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (2)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
54,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
52,33
Економія: -2,86 грн
49,47 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
38,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
55,10 грн