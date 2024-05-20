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АТОДЕРМ ОЛІЯ ДЛЯ ДУШУ 200 мл - Запоріжжя (645341) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
480,17
Економія: -24,17 грн
456,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
596,68
Економія: -114,53 грн
482,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
473,33
Економія: -17,33 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
469,82
Економія: -13,82 грн
456,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
551,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
465,42
Економія: -20,81 грн
444,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
473,51
Економія: -17,51 грн
456,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
477,57
Економія: -21,57 грн
456,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
549,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
478,98
Економія: -22,98 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
476,02
Економія: -20,02 грн
456,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
592,12
Економія: -94,51 грн
497,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
516,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
476,84
Економія: -20,84 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
482,31
Економія: -26,31 грн
456,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
479,85
Економія: -23,85 грн
456,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
427,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
471,28
Економія: -15,28 грн
456,00 грн