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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА САБЕЛЬНИК" 75 мл - Запоріжжя (127094) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
61,20
Економія: -6,37 грн
54,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
59,70
Економія: -3,69 грн
56,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
59,91
Економія: -5,93 грн
53,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
56,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (3)
56,74
Економія: -7,66 грн
49,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
54,64
Економія: -5,44 грн
49,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
58,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
61,14
Економія: -3,13 грн
58,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
51,35
Економія: -2,65 грн
48,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
51,46
Економія: -2,68 грн
48,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
58,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
56,06
Економія: -6,86 грн
49,20 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
58,03
Економія: -4,09 грн
53,94 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (2)
60,46
Економія: -9,59 грн
50,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
57,13
Економія: -5,76 грн
51,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
68,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (1)
62,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
59,71
Економія: -6,17 грн
53,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
62,73
Економія: -8,70 грн
54,03 грн