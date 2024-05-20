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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г при застуді - Запоріжжя (61901) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (17)
38,01
Економія: -4,19 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
35,65
Економія: -1,83 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
37,59
Економія: -1,68 грн
35,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
43,64
Економія: -2,04 грн
41,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (4)
38,92
Економія: -2,02 грн
36,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
38,30
Економія: -4,48 грн
33,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
35,67
Економія: -1,85 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
38,85
Економія: -1,79 грн
37,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (8)
35,61
Економія: -2,31 грн
33,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
45,20
Економія: -4,44 грн
40,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (5)
38,02
Економія: -1,51 грн
36,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (3)
35,36
Економія: -1,60 грн
33,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
34,39
Економія: -1,49 грн
32,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (5)
34,13
Економія: -1,53 грн
32,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
44,95
Економія: -2,19 грн
42,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (9)
37,77
Економія: -3,95 грн
33,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (4)
38,93
Економія: -5,11 грн
33,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (4)
35,15
Економія: -1,99 грн
33,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (8)
38,43
Економія: -4,61 грн
33,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (4)
36,16
Економія: -2,34 грн
33,82 грн