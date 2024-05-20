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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ "ПАНТЕНОЛ-ACTIVE" 160 мл - Запоріжжя (162714) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
95,02
Економія: -15,25 грн
79,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
96,74
Економія: -9,62 грн
87,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
96,31
Економія: -11,95 грн
84,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
96,41
Економія: -6,04 грн
90,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
96,90
Економія: -19,34 грн
77,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
95,39
Економія: -13,14 грн
82,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
96,10
Економія: -5,73 грн
90,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -11,63 грн
84,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (2)
94,77
Економія: -12,24 грн
82,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
98,29
Економія: -10,34 грн
87,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
97,14
Економія: -10,02 грн
87,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
94,68
Економія: -4,31 грн
90,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
107,85
Економія: -8,80 грн
99,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (3)
96,06
Економія: -6,09 грн
89,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
94,81
Економія: -6,86 грн
87,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
97,06
Економія: -14,81 грн
82,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
97,18
Економія: -13,55 грн
83,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
97,40
Економія: -8,72 грн
88,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
96,68
Економія: -10,02 грн
86,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (2)
95,20
Економія: -9,27 грн
85,93 грн