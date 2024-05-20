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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" 4.8 г "Інтенсивний захист" - Запоріжжя (172001) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
118,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
103,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
110,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
126,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
116,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 78
Всього: упаковка (1)
124,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
112,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
130,00 грн
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
124,00 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (3)
106,41 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
104,88 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Всього: упаковка (3)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
111,72 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (5)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
106,41 грн