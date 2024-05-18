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БАІНВЕЛЬ МОБІЛ ГЕЛЬ 50 мл - Харків (179226) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
156,70
Економія: -15,08 грн
141,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
124,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
136,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
133,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
155,80
Економія: -15,97 грн
139,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
133,67 грн