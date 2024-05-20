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АТОДЕРМ ЖИВИЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Запоріжжя (113994) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
405,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
377,00
Економія: -55,00 грн
322,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
336,12
Економія: -16,92 грн
319,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
331,33
Економія: -12,13 грн
319,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
426,73
Економія: -44,49 грн
382,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
328,87
Економія: -9,67 грн
319,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
361,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
415,52
Економія: -67,19 грн
348,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
333,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
331,46
Економія: -12,26 грн
319,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
329,67
Економія: -10,47 грн
319,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
335,06
Економія: -15,86 грн
319,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
333,63
Економія: -14,43 грн
319,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
335,70
Економія: -16,50 грн
319,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
334,30
Економія: -15,10 грн
319,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
331,90
Економія: -12,70 грн
319,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
361,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
336,05
Економія: -16,85 грн
319,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
382,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
338,16
Економія: -18,96 грн
319,20 грн