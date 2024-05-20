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АНТГЕЛІОС СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОЛНЦЯ ШКІРИ SPF30 тм "La Roche Posay" 200 мл - Запоріжжя (154000) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
872,59
Економія: -138,40 грн
734,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
810,99
Економія: -122,49 грн
688,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
813,91
Економія: -84,04 грн
729,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
831,76
Економія: -57,65 грн
774,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
834,92
Економія: -84,51 грн
750,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
825,68
Економія: -50,79 грн
774,89 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
770,00
Економія: -100,00 грн
670,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
826,47
Економія: -69,75 грн
756,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
820,23
Економія: -52,45 грн
767,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
816,36
Економія: -80,17 грн
736,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
879,77
Економія: -52,75 грн
827,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
829,16
Економія: -55,05 грн
774,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
813,91
Економія: -39,80 грн
774,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
882,04
Економія: -119,15 грн
762,89 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
871,33
Економія: -134,61 грн
736,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
842,19
Економія: -85,47 грн
756,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
827,26
Економія: -113,19 грн
714,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
887,95
Економія: -131,82 грн
756,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
833,74
Економія: -129,15 грн
704,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
842,19
Економія: -106,00 грн
736,19 грн