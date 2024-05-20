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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС - СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО З ТЕХНОЛОГІЄЮ НАНЕСЕННЯ НА ВОЛОГУ ШКІРУ "La Roche Posay" SPF-50+ 250 мл для чутливої шкіри дітей - Запоріжжя (443407) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
914,08
Економія: -48,91 грн
865,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
926,62
Економія: -103,82 грн
822,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
936,24
Економія: -97,55 грн
838,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
931,30
Економія: -66,13 грн
865,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
926,79
Економія: -96,05 грн
830,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
942,69
Економія: -77,52 грн
865,17 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
931,83
Економія: -144,35 грн
787,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
955,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
921,59
Економія: -67,89 грн
853,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
934,21
Економія: -84,04 грн
850,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
948,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
923,18
Економія: -139,23 грн
783,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
916,20
Економія: -107,53 грн
808,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
910,46
Економія: -71,77 грн
838,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
925,74
Економія: -127,66 грн
798,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
944,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
948,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
928,74
Економія: -98,00 грн
830,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
924,76
Економія: -105,49 грн
819,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (2)
917,44
Економія: -101,71 грн
815,73 грн