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АНТГЕЛІОС ДЕРМО-ПЕДІАТРІКС СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО SPF50+ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ НЕМОВЛЯТ тм "La Roche Posay" 50 мл - Запоріжжя (385596) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
762,99
Економія: -101,36 грн
661,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
720,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
764,02
Економія: -28,12 грн
735,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
777,01
Економія: -115,47 грн
661,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (7)
778,04
Економія: -116,50 грн
661,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
789,18
Економія: -82,27 грн
706,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
779,96
Економія: -78,95 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
788,74
Економія: -65,59 грн
723,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
722,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
775,98
Економія: -74,97 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
770,52
Економія: -108,98 грн
661,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
774,50
Економія: -86,78 грн
687,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
782,54
Економія: -94,82 грн
687,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
766,24
Економія: -78,52 грн
687,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
788,22
Економія: -65,07 грн
723,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
775,75
Економія: -55,56 грн
720,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
764,69
Економія: -41,54 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
778,41
Економія: -154,70 грн
623,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
764,17
Економія: -140,46 грн
623,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
774,65
Економія: -80,29 грн
694,36 грн