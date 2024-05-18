Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 45 хв Графік роботи Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б Всього: упаковка (1) 456,10 Економія: -23,20 грн 432,90 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Одеса, вул. Філатова Академіка, 80 Всього: упаковка (2) 569,00 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е Всього: упаковка (1) 567,40 Економія: -17,02 грн 550,38 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5 Всього: упаковка (1) 569,00 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190 Всього: упаковка (1) 567,40 Економія: -17,02 грн 550,38 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 15 хв Графік роботи Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 33 Всього: упаковка (1) 569,00 грн Забронювати