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АКВАПорін ЛЕГКИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" денний 50 мл для нормальної та комбінованої шкіри - Запоріжжя (360533) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
682,12
Економія: -70,43 грн
611,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
698,01
Економія: -129,35 грн
568,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
708,01
Економія: -73,81 грн
634,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
682,06
Економія: -39,92 грн
642,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
617,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
638,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
692,65
Економія: -58,45 грн
634,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
585,66
Економія: -37,45 грн
548,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
529,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
685,57
Економія: -45,42 грн
640,15 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
687,22
Економія: -47,07 грн
640,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
561,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
636,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (2)
683,79
Економія: -86,89 грн
596,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
561,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
693,31
Економія: -94,86 грн
598,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
589,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
688,35
Економія: -71,37 грн
616,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
654,68 грн