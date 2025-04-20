Аквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
61.0 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
64.2 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
72.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
87.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
91.7 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
131.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
170.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
171.8 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
186.5 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
196.3 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
248.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
249.1 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
256.0 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши