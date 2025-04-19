Аквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
8.6 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
29.2 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
67.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
70.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
72.2 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
73.1 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
114.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
126.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
130.5 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 32
131.3 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
138.4 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
193.2 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
193.3 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
193.8 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
193.9 км
АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл №1
Віши