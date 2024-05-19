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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл - Львів (119969) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
859,00
Економія: -171,80 грн
687,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
775,90 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
837,05
Економія: -167,40 грн
669,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
774,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
837,05
Економія: -167,40 грн
669,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
777,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
693,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
726,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
753,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
724,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
735,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
821,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
804,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
744,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
832,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
Всього: упаковка (1)
779,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
811,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
783,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
859,00
Економія: -171,80 грн
687,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
746,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Житомир, пл. Житній Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
711,38 грн