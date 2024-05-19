АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл - Київ (119969) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 38 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Київ, вул. Полтавська, 10
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, просп. Берестейський, 47-А
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Оболонський, 7
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е