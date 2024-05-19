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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл - Київ (119969) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
739,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
730,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
748,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
731,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
859,00
Економія: -171,80 грн
687,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
859,00
Економія: -171,80 грн
687,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
712,75
Економія: -142,55 грн
570,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
859,00
Економія: -171,80 грн
687,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
747,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
725,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
770,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
776,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
730,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
791,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
814,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
742,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
700,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
837,05
Економія: -167,40 грн
669,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
837,05
Економія: -167,40 грн
669,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (1)
746,89 грн