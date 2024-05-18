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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ — ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ОСВІЖАЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ ролик 15 мл - Харків (119969) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
797,51 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
780,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
777,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
719,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
749,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
770,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
749,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
728,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
736,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
793,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
830,67 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
775,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
615,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
659,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
750,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
782,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
733,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
732,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
725,11 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
732,69 грн