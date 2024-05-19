Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиАВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АВЕН "КОЛД КРЕМ" БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З КОЛД КРЕМОМ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 4 г - Львів (50303) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
237,76
Економія: -12,16 грн
225,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
237,26
Економія: -11,66 грн
225,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (3)
293,00 грн