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pH5 Крем для рук 75 мл - Запоріжжя (169566) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
273,82
Економія: -18,05 грн
255,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
306,39
Економія: -22,18 грн
284,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
279,14
Економія: -29,10 грн
250,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
252,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
208,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
287,00
Економія: -50,00 грн
237,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (1)
234,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
253,11 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
273,35
Економія: -37,41 грн
235,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
310,43
Економія: -43,21 грн
267,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
278,28
Економія: -35,03 грн
243,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
271,39
Економія: -28,14 грн
243,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
308,47
Економія: -38,91 грн
269,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
251,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
276,45
Економія: -25,11 грн
251,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
277,08
Економія: -29,13 грн
247,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
281,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
251,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
299,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
309,12
Економія: -25,79 грн
283,33 грн