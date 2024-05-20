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SENSI COMFORT SOFT ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ, ЩО ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ серії HIRUDO DERM SENSITIVE 50 мл - Запоріжжя (178325) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
126,91
Економія: -4,17 грн
122,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
140,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
140,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
162,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
160,74
Економія: -9,43 грн
151,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
140,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
177,01
Економія: -27,65 грн
149,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
174,88
Економія: -41,11 грн
133,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
177,85
Економія: -26,46 грн
151,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
177,19
Економія: -27,50 грн
149,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
143,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
178,09
Економія: -26,70 грн
151,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
178,14
Економія: -26,73 грн
151,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
161,93
Економія: -10,55 грн
151,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
163,13
Економія: -11,72 грн
151,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
155,59
Економія: -22,67 грн
132,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
160,87
Економія: -9,46 грн
151,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (2)
175,23
Економія: -23,82 грн
151,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
166,84
Економія: -33,92 грн
132,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
178,53
Економія: -26,84 грн
151,69 грн