Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (7) 249,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (9) 242,53 грн Забронювати

Елітфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 17 хв Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (1) 254,00 Економія: -44,00 грн 210,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 217,34 Економія: -9,34 грн 208,00 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Черкаси, вул. Припортова, 34 Всього: упаковка (1) 232,96 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В Всього: упаковка (1) 224,07 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврухіна, 4 Всього: упаковка (1) 215,92 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А Всього: упаковка (1) 220,48 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (3) 249,60 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (1) 220,48 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 47-А Всього: упаковка (1) 205,64 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 4 Всього: упаковка (1) 205,64 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 205,64 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Луценка Дмитра, 6 Всього: упаковка (1) 216,32 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б Всього: упаковка (1) 249,60 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (2) 222,39 Економія: -14,39 грн 208,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 17 хв Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (2) 216,32 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 17 хв Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 206,00 грн