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Косметичні засобиДитяча косметикаBABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Запоріжжя (177289) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
55,69
Економія: -5,59 грн
50,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
58,68
Економія: -4,38 грн
54,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
56,93
Економія: -7,28 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
58,18
Економія: -8,56 грн
49,62 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
58,85
Економія: -9,20 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (3)
53,70
Економія: -3,99 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
55,78
Економія: -5,99 грн
49,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
53,93
Економія: -4,11 грн
49,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (2)
57,52
Економія: -9,12 грн
48,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
54,57
Економія: -3,31 грн
51,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
56,12
Економія: -6,41 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
60,55
Економія: -10,90 грн
49,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (3)
53,87
Економія: -4,25 грн
49,62 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
53,67
Економія: -3,96 грн
49,71 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
56,13
Економія: -6,51 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -6,23 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
52,85
Економія: -3,53 грн
49,32 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
55,10
Економія: -5,51 грн
49,59 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
54,59
Економія: -4,51 грн
50,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
60,01
Економія: -10,36 грн
49,65 грн