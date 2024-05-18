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Косметичні засобиДитяча косметикаBABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (177289) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (3)
55,42
Економія: -5,71 грн
49,71 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
56,81
Економія: -7,16 грн
49,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
55,96
Економія: -5,86 грн
50,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
57,01
Економія: -2,71 грн
54,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
59,15
Економія: -9,53 грн
49,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
60,62
Економія: -10,97 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
56,42
Економія: -6,80 грн
49,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (3)
54,14
Економія: -4,52 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
59,38
Економія: -9,73 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
55,27
Економія: -5,45 грн
49,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (2)
57,08
Економія: -8,68 грн
48,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
55,28
Економія: -4,02 грн
51,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
56,18
Економія: -6,39 грн
49,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
58,82
Економія: -9,17 грн
49,65 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
54,95
Економія: -5,24 грн
49,71 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
55,10
Економія: -5,48 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
54,62
Економія: -5,00 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
54,11
Економія: -4,79 грн
49,32 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
54,41
Економія: -4,82 грн
49,59 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
54,06
Економія: -3,98 грн
50,08 грн