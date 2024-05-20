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Косметичні засобиДитяча косметикаBABY РІДКИЙ ТАЛЬК З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY РІДКИЙ ТАЛЬК З d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Запоріжжя (177290) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -9,74 грн
68,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
67,42
Економія: -12,29 грн
55,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -5,45 грн
67,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
80,51
Економія: -11,68 грн
68,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
78,13
Економія: -9,62 грн
68,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
74,49
Економія: -6,07 грн
68,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
72,18
Економія: -4,63 грн
67,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
64,60
Економія: -7,17 грн
57,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
62,84
Економія: -8,33 грн
54,51 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом