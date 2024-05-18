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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ШУНГІТ" 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (159988) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
39,51
Економія: -2,06 грн
37,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
45,61
Економія: -4,79 грн
40,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
38,34 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
34,62
Економія: -2,20 грн
32,42 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
45,89
Економія: -5,13 грн
40,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
48,74
Економія: -7,88 грн
40,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (5)
44,25
Економія: -3,57 грн
40,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (2)
44,52
Економія: -3,80 грн
40,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
43,50
Економія: -2,56 грн
40,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
39,58
Економія: -2,13 грн
37,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
44,87
Економія: -4,08 грн
40,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
48,17
Економія: -7,31 грн
40,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
45,43
Економія: -5,26 грн
40,17 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
46,10
Економія: -5,26 грн
40,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
49,13
Економія: -8,33 грн
40,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
44,75
Економія: -4,32 грн
40,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
39,19
Економія: -1,74 грн
37,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
45,69
Економія: -4,85 грн
40,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
53,41
Економія: -13,20 грн
40,21 грн