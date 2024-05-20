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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКИ ЕКСТРАКТ" 100 мл - Запоріжжя (159986) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
48,03
Економія: -7,76 грн
40,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
45,43
Економія: -5,09 грн
40,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
47,48
Економія: -4,25 грн
43,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
38,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
44,47
Економія: -3,44 грн
41,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
44,54
Економія: -3,89 грн
40,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
44,41
Економія: -3,03 грн
41,38 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
44,27
Економія: -3,80 грн
40,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
36,25 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
44,82
Економія: -4,56 грн
40,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (2)
45,43
Економія: -5,15 грн
40,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (2)
44,02
Економія: -3,67 грн
40,35 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
38,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
46,25
Економія: -6,02 грн
40,23 грн