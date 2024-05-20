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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Запоріжжя (135462) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (3)
34,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
38,28
Економія: -2,74 грн
35,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
37,99
Економія: -2,55 грн
35,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
34,08
Економія: -3,03 грн
31,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
39,35
Економія: -3,72 грн
35,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
39,60
Економія: -4,31 грн
35,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
33,78
Економія: -4,15 грн
29,63 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
36,49
Економія: -4,90 грн
31,59 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
34,66
Економія: -2,72 грн
31,94 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
40,65
Економія: -5,08 грн
35,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
40,91
Економія: -5,33 грн
35,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
41,71
Економія: -5,40 грн
36,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
40,60
Економія: -5,62 грн
34,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
39,69
Економія: -4,07 грн
35,62 грн