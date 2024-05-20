Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Одеса (135462) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
29,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
41,71
Економія: -6,16 грн
35,55 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
42,80
Економія: -7,82 грн
34,98 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
33,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
29,51 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
Всього: упаковка (2)
30,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
Всього: упаковка (2)
29,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
28,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: упаковка (1)
28,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (1)
34,30 грн