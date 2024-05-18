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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (135462) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
34,24
Економія: -4,61 грн
29,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
39,48
Економія: -3,90 грн
35,58 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
41,78
Економія: -5,47 грн
36,31 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
35,85
Економія: -4,26 грн
31,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
34,73
Економія: -3,68 грн
31,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
38,96
Економія: -3,33 грн
35,63 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
37,89
Економія: -2,45 грн
35,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
39,07
Економія: -3,78 грн
35,29 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
34,26
Економія: -2,32 грн
31,94 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
40,15
Економія: -4,58 грн
35,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
40,60
Економія: -5,74 грн
34,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
30,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
35,20 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
29,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
43,93
Економія: -9,07 грн
34,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
28,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (3)
28,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -2,99 грн
35,54 грн